Пожар охватил кухню в "трешке" на Адмиралтейской улице
Сегодня, 14:41
В Колпинском районе Петербурга произошёл пожар: в трёхкомнатной квартире на Адмиралтейской улице загорелась кухня. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу, площадь возгорания составила три квадратных метра.

Пожарные справились с огнём к 13:45. Для ликвидации происшествия были задействованы две единицы техники и 10 сотрудников МЧС. 

По имеющейся информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Территории Большая Каменка унес жизни двух человек.

Фото: Piter.TV

