Пожар охватил кухню в "трешке" на Адмиралтейской улице

В Колпинском районе Петербурга произошёл пожар: в трёхкомнатной квартире на Адмиралтейской улице загорелась кухня. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу, площадь возгорания составила три квадратных метра.
Пожарные справились с огнём к 13:45. Для ликвидации происшествия были задействованы две единицы техники и 10 сотрудников МЧС.
По имеющейся информации, пострадавших нет.
