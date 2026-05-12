Пожар охватил кухню в "трешке" на Адмиралтейской улице

В Колпинском районе Петербурга произошёл пожар: в трёхкомнатной квартире на Адмиралтейской улице загорелась кухня. Как пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу, площадь возгорания составила три квадратных метра.

Пожарные справились с огнём к 13:45. Для ликвидации происшествия были задействованы две единицы техники и 10 сотрудников МЧС.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

