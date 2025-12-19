Специалисты завершили починку трубопровода на Маршала Жукова

Был заменен поврежденный участок диаметром 1 тыс. мм, а также установлены новые сильфонные компенсаторы для повышения надежности системы.

В первый день нового года, 1 января, специалисты "Теплосети" устранили повреждение на трубе на проспекте Маршала Жукова в Петербурге, которое привело к исчезновению отопления в домах и изменению цвета воды на черный. Об этом информирует пресс-служба организации.

Ремонтные работы были выполнены быстрее запланированных сроков: уже к 5:00 труба была отремонтирована. Был заменен поврежденный участок диаметром 1 тыс. мм, а также установлены новые сильфонные компенсаторы для повышения надежности системы.

После завершения ремонтных работ специалисты заполнили систему теплоносителем и возобновили подачу тепла в жилые дома. Таким образом, проблема с отоплением была успешно решена

Ранее мы сообщили о том, что энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности до 11 января.

