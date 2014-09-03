Энергокомплекс Петербурга перевели в режим повышенной готовности до 11 января

Петербургские энергетики усилили дежурства на время новогодних каникул.

Энергетический комплекс Санкт-Петербурга с 30 декабря работает в режиме повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников. Плановые работы на инженерных сетях приостановлены, аварийно-восстановительные службы переведены на усиленный график дежурств. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Санкт-Петербурга. Источник: комитет по энергетике Санкт-Петербурга.

В комитете заявили, что городская инфраструктура подготовлена к пиковым нагрузкам в праздничные дни. На профильных предприятиях сформированы резервные запасы топлива, проверены резервные источники энергоснабжения, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения задействованы 212 аварийно-восстановительных бригад "ТЭК СПб" и "Теплосети Санкт-Петербурга". В их распоряжении находятся 72 единицы специализированной техники.

Работу уличного освещения и праздничной подсветки обеспечивают 54 бригады предприятия "Ленсвет" с использованием 34 единиц техники. Электросетевой комплекс ПАО "Россети Ленэнерго" обслуживают 57 бригад численностью 135 специалистов, задействовано 58 единиц техники.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике.