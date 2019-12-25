В Курской области мужчина получил серьезные ожоги в результате атаки ВСУ

Александр Хинштейн рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на российский регион.

Мужчина получил ожоги лица, рук и ног в результате атаки Вооруженных сил Украины на территорию Беловского района Курской области утром 27 апреля. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Чиновник написал в национальном мессенджере Макс о том, что сейчас потерпевший находится в тяжелом состоянии. Пациент был госпитализирован в местную областную больницу. Медицинский персонал делает все от них зависящее для того, чтобы стабилизировать состояние поступившего человека.

В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжёлом состоянии. Александр Хинштейн, врио губернатора

Хинштейн добавил, что в поселке Колячек Хомутовского района из-за атаки БПЛА противника повреждено остекление в двух квартирах. В деревне 1-е Яньково Рыльского района украинский FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку по территории агропромышленной фермы "Рыльская". на объекте было повреждено рукавное зернохранилище и перегрузчик.

