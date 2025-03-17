Хинштейн направится в Москву для продолжения реабилитации после ДТП

Глава Курской области рассказал о причинах своего решения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направится в Москву для прохождения там дальнейшей реабилитации после ДТП. Соответствующее заявление российский чиновник сделал своим подписчикам через социальные сети. В Telegram-канале он пояснил, что принял непростое для себя решение по тому, чтобы продолжить восстанавливаться на территории специализированного профильного федерального центра, который есть только в столице. Это означает, что главе придется временно покинуть регион. Глава Курской области отметил, что вопрос не затрагивает недоверие к местной системе здравоохранения.

Я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков. Александр Хинштейн, губернатор Курской области

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн