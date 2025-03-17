  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хинштейн направится в Москву для продолжения реабилитации после ДТП

0 0

Глава Курской области рассказал о причинах своего решения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направится в Москву для прохождения там дальнейшей реабилитации после ДТП. Соответствующее заявление российский чиновник сделал своим подписчикам через социальные сети. В Telegram-канале он пояснил, что принял непростое для себя решение по тому, чтобы продолжить восстанавливаться на территории специализированного профильного федерального центра, который есть только в столице. Это означает, что главе придется временно покинуть регион. Глава Курской области отметил, что вопрос не затрагивает недоверие к местной системе здравоохранения.

Я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков.

Александр Хинштейн, губернатор Курской области

На трассе М-10 в Ленобласти столкнулись два грузовика.

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн

Теги: александр хинштейн, курская область, реабилитация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии