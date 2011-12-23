Москалькова: сотни человек еще в розыске после оккупации Курской области

Омбудсмен по правам человека напомнила о том, что страна помнит о людях, которые пропали из-за вторжения ВСУ в приграничье.

Судьба нескольких сотен местных жителей, пропавших во время оккупации Вооруженными силами Украины части территории Курской области, все еще не установлена. Соответствующей информацией поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС".

Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена. Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

