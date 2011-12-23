Москалькова: сотни человек еще в розыске после оккупации Курской области

Судьба нескольких сотен местных жителей, пропавших во время оккупации Вооруженными силами Украины части территории Курской области, все еще не установлена. Соответствующей информацией поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС".
Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена.
Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ
Москалькова: Россия и Украина ведут работу по обмену пленными в преддверии Пасхи.
Фото: ТАСС
