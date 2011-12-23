  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москалькова: сотни человек еще в розыске после оккупации Курской области
Сегодня, 15:46
234
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Москалькова: сотни человек еще в розыске после оккупации Курской области

0 0

Омбудсмен по правам человека напомнила о том, что страна помнит о людях, которые пропали из-за вторжения ВСУ в приграничье.

Судьба нескольких сотен местных жителей, пропавших во время оккупации Вооруженными силами Украины части территории Курской области, все еще не установлена. Соответствующей информацией поделилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС".

Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена.

Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ

Москалькова: Россия и Украина ведут работу по обмену пленными в преддверии Пасхи.

Фото: Telegram / ТАСС

Теги: всу, курская область, обмудсмен, права человека, регионы, татьяна москалькова
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии