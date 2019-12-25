Стало известно, можно ли в Петербурге подключиться к городскому Wi-Fi при отключении мобильного интернета

На фоне атак БПЛА на этой неделе в Петербурге вновь наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Издание Neva.Today выяснило, можно ли подключиться к бесплатному городскому Wi-Fi в таком случае.

К примеру, сеть может пригодиться при оплате парковки. На Чкаловском проспекте, 50, и набережной реки Карповки, 22, даже не удалось найти сеть "SPB_FREE". На остановке у станции метро "Невский проспект" Wi-Fi был указан в списке доступных, однако подключиться к нему не вышло. На набережной канала Грибоедова, 18, "SPB_FREE" снова не отображалась. А в Невском районе одна из точек, которая указана на карте администрации Северной столицы, находится на Ивановской улице, 7. К сожалению, и там не получилось найти сеть "SPB_FREE".

Напомним, 17 марта над Ленинградской областью уничтожили 15 беспилотников, в Выборгском районе при падении обломков в зоне трубопровода сработала противоаварийная система. На следующий день сбили три БПЛА. К счастью, жертв и разрушений не было.

