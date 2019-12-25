Над Ленобластью 17 марта уничтожили 14 беспилотников
Сегодня, 9:59
206
За утро 17 марта над юго-западными районами Ленобласти, а также над южным и северным побережьем Финского залива уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Уточняется, что в Выборгском районе при падении обломков БПЛА в зоне трубопровода сработала автоматическая противоаварийная система. К счастью, жертв и разрушений нет. 

К 10:06 воздушную опасность отменили. 

Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что на фоне атаки БПЛА в Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета. В Северной столице сервис мониторинга неисправностей Down Detector отметил 1018 обращений, в соседней области – 98.

Фото: unsplash (George Kroeker) 

