Над Ленобластью 17 марта уничтожили 14 беспилотников

За утро 17 марта над юго-западными районами Ленобласти, а также над южным и северным побережьем Финского залива уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Уточняется, что в Выборгском районе при падении обломков БПЛА в зоне трубопровода сработала автоматическая противоаварийная система. К счастью, жертв и разрушений нет.

К 10:06 воздушную опасность отменили.

Благодарю за безопасность региона защитников Ленинградского неба. Александр Дрозденко, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что на фоне атаки БПЛА в Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета. В Северной столице сервис мониторинга неисправностей Down Detector отметил 1018 обращений, в соседней области – 98.

