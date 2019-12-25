Сбой мобильного интернета зафиксирован в Петербурге на фоне атаки беспилотников

Из-за специфики проводимых мер возможна временная нестабильность сети вплоть до полного восстановления нормальной работы мобильных операторов.

Во вторник, 17 марта, жители Петербурга и Ленинградской области столкнулись с массовыми проблемами в работе мобильного интернета. За первый час зарегистрировано значительное количество жалоб: в Северной столице сервис мониторинга неисправностей Down Detector зафиксировал 1018 обращений, в соседней Ленобласти — 98.

Причиной временного ухудшения качества мобильной связи стало проведение мероприятий силами противовоздушной обороны (ПВО).

Как пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, утром было зафиксировано уничтожение девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за специфики проводимых мер возможна временная нестабильность сети вплоть до полного восстановления нормальной работы мобильных операторов.

