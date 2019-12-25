В воздушном пространстве Ленобласти за утро сбили 9 БПЛА

Опасность была объявлена в 4:59.

Утром 17 марта власти Ленинградской области сообщили о появлении опасности в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), действующих в воздушном пространстве региона. Губернатор Александр Дрозденко уведомил население о возможных проблемах со скоростью мобильного интернета вследствие сложившейся ситуации.

Опасность была объявлена в 4:59. Согласно официальной информации, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали девять дронов: первая партия из четырёх была сбита в 5:50 минут, следующая пара уничтожена в 7:35, а последняя группа из трёх беспилотников — в 7:55.

Александр Дрозденко подчеркнул, что на данный момент отсутствуют сведения о пострадавших и разрушениях, работа сил ПВО продолжается.

Помимо прочего, сложившаяся ситуация привела к изменениям в воздушной обстановке: над акваторией Финского залива временно ограничены полёты гражданской авиации, некоторые иностранные авиакомпании перенаправляют рейсы, а утренний авиарейс из Петербурга в Калининград задерживается.

