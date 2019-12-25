В работе портала "Здоровье петербуржца" замечены сбои

Сервис мониторинга Downdetector зафиксировал проблемы с доступом к порталу "Здоровье петербуржца". Жители города утром столкнулись с невозможностью записаться к врачам онлайн. Проблемы с функционированием сайта начали фиксироваться с 7:30 утра, свидетельствуют данные Downdetector. Петербуржцы массово сообщают о неполадках на портале, отмечая отсутствие записи к специалистам через сайт Горздрава.

Часть пользователей указывают, что аналогичная проблема наблюдается при попытке записаться через портал госуслуг и мессенджер MAX. Только за один час зарегистрировано 175 обращений по поводу некорректной работы ресурса.

Одновременно жители Петербурга высказывают недовольство работой Telegram, на которую пожаловались 8% горожан. Проблемы с использованием мессенджера продолжаются второй день подряд и затронули всю страну. Люди сталкиваются с трудностями при открытии сайта, отправки сообщений и загрузки мультимедийных файлов. Всего за минувшие сутки зафиксировано больше 8300 претензий от российских пользователей.

Массовые перебои в работе Telegram стартовали накануне вечером, вызвав более 9 тысяч негативных отзывов, из которых 6% исходят именно из Петербурга. Граждане сигнализировали о нестабильной работе приложения, проблемах с доставкой сообщений и обработкой медиаконтента.

До этого крупные трудности с Telegram наблюдались в Северной столице 11-12 марта. Тогда жители региона направили более 1,2 тысячи жалоб, а всего по России насчитывалось около 10 тысяч случаев неисправностей.

