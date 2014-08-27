Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе Telegram

Проблемы с мессенджером наблюдаются по всей России — в зоне риска Казань, Сочи, Рязань и Владимир.

Жители Санкт-Петербурга продолжают сообщать о перебоях в работе Telegram. По данным сервиса DownDetector, за последние 24 часа зарегистрировано более 2500 жалоб от пользователей Северной столицы. Некоторые не могут зайти в приложение вовсе, другие жалуются на длительную загрузку сообщений и медиафайлов.

Проблемы с мессенджером носят массовый характер и не ограничиваются Петербургом. Согласно данным сервиса Detector404, всего за последние сутки россияне подали более 8,7–10 тысяч жалоб на работу Telegram . Наиболее сложная ситуация наблюдается у жителей Казани, Сочи, Рязани и Владимира . Значительное количество обращений поступает также из Москвы, Московской области, Рязанской, Тверской и Ивановской областей .

Пользователи сталкиваются с разными типами проблем. Почти треть обращений (около 30%) связана с полным отсутствием доступа к сервису. Остальные жалуются на перебои с оповещениями, трудности при запуске мобильного приложения, задержки при отправке сообщений и медленную загрузку фото и видео. Особенно тяжелая ситуация наблюдается с веб-версией мессенджера.

Примечательно, что зарубежные сервисы мониторинга не фиксируют глобальных проблем с Telegram — сбой носит преимущественно локальный характер в России.

