В Госдуме заявили, что россияне даже с VPN не смогут пользоваться Telegram
Сегодня, 14:27
Депутат подчеркнул, что РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что россияне даже с VPN не смогут пользоваться мессенджером Telegram. Об этом он заявил в пресс-сцентре Национальной службы новостей.

По словам депутата, простое скачивание сервисов VPN не означает, что россияне смогут пользоваться мессенджером без ограничений. Свинцов отметил, что Роскомнадзор будет отслеживать трафик, поэтому "обхитрить" ведомство в этом вопросе не получится.

Депутат подчеркнул, что РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика. Он также добавил, что для россиян будут доступны только легальные сервисы VPN, которые обеспечивают работу СМИ.

Фото: pxhere.com

