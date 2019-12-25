Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера

Основная масса жалоб поступает от пользователей из России, США и Германии.

Пользователи Telegram из разных стран жалуются на работу мессенджера. Об этом следует из данных по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.

Основная масса жалоб поступает от пользователей из России, США и Германии. За сутки поступило более 5,3 тысячи сообщений о проблемах в работе мессенджера. Из них большая часть поступает от российских пользователей. На сбои в Telegram жалуются жители Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Более трети сообщают о сбое сайта Telegram. Еще 31% указали на проблему с оповещениями. О плохой работе мобильного приложения сообщили 27% пользователей.

Фото: detector404.ru