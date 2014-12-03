Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки

По его словам, мессенджер должен соблюдать положения российского законодательства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал необходимые условия, чтобы мессенджер Telegram избежал блокировки. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам Пескова, есть три условия, которые должен выполнить Telegram. Он подчеркнул, что мессенджер должен соблюдать положения российского законодательства. Кроме того, Telegram должен быть на гибком контакте с нашими властями и "найти вариант для решения этих проблем, которые стоят".

Напомним, что с середины февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. После этого в СМИ появились публикации, что мессенджер могут полностью заблокировать с 1 апреля.

Фото: pxhere.com