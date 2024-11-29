В Ленобласти 18 марта сбиты три беспилотника

В небе над Ленинградской областью ночью 18 марта сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Воздушная опасность была объявлена с 02:23.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета. Александр Дрозденко, губернатор

Режим отменили к 04:45. К счастью, жертв и повреждений нет.

Ранее на Piter.TV: над юго-западными районами региона, а также над южным и северным побережьем Финского залива 17 марта уничтожили 15 беспилотников. В Выборгском районе при падении обломков в зоне трубопровода сработала автоматическая противоаварийная система. Также никто не пострадал, воздушную опасность отменили в 10:06.

