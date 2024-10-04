В результате атаки БПЛА в Кронштадте выбило стекла в нескольких домах и авто

Для местных жителей организовали пункт горячего питания.

В Кронштадте губернатор Петербурга Александр Беглов проводит заседание Оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава города рассказал 25 марта.

Уточняется, что повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. По словам Александра Беглова, разрушений и пострадавших нет. Для местных жителей организовали пункт горячего питания.

Напомним, в Ленинградской области ночью сбили более 50 БПЛА. В Усть-Луге в зоне порта идет локализация возгорания, в Выборге повредилась крыша дома. Никто не пострадал. Отражение атаки продолжается.

В аэропорту Пулково задержаны на вылет 49 рейсов, отменен 21 самолет. На запасные аэродромы ушли 26 рейсов.

Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений.

Фото: unsplash (George Kroeker)