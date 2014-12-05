В Петербурге умер заслуженный тренер Александр Оковитый легенда легкой атлетики

Ему было 87 лет.

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике и заслуженный работник физической культуры РФ Александр Оковитый. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что Александр Кириллович был жителем блокадного Ленинграда и посвятил жизнь развитию отечественного спорта. Тренер более 30 лет возглавлял команду ДСО "Динамо", с 1980 по 2000 годы руководил сборными Ленинграда и Петербурга, а с 1990 по 1997 годы входил в тренерский штаб сборной России.

Под его руководством выросли известные легкоатлеты, среди которых серебряные призёры Олимпийских игр Игорь Транденков и Родион Гатауллин, чемпион России Руслан Гатауллин, чемпион Европы среди юниоров Евгений Смирягин и чемпионка России Александра Киряшова.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга