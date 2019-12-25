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Водительница Volkswagen сбила подростка на питбайке в Ломоносове
Сегодня, 11:09
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Водительница Volkswagen сбила подростка на питбайке в Ломоносове

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. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

В среду, 22 июля, в 19:17 у дома 33 по Красноармейской улице в городе Ломоносов произошла авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 52-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan выезжала с второстепенной дороги. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с питбайком. 

За рулем двухколесного транспорта находился 17-летний подросток, который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате аварии несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что на  внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Son-slon
Сегодня 12:26

Уважаемая редакция, у вас есть видео происшествия? Я - мама пострадавшего. Пожалуйста, свяжитесь со мной! +79384004600

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