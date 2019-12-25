Водительница Volkswagen сбила подростка на питбайке в Ломоносове

. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

В среду, 22 июля, в 19:17 у дома 33 по Красноармейской улице в городе Ломоносов произошла авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 52-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan выезжала с второстепенной дороги. Она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с питбайком.

За рулем двухколесного транспорта находился 17-летний подросток, который двигался по главной дороге во встречном направлении. В результате аварии несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что на внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.

Фото: Piter.TV