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На внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход
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На внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход

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В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка

В среду, 22 июля, в 20:40, на 26-м километре внутреннего кольца КАД произошла авария с летальным исходом. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель автомобиля марки Exeed совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. 

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

Ранее вПетербурге предложили отказаться от цензуры при показе последствий ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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