Бастрыкин на ПМЮФ выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет

Он подчеркнул, что подростки в возрасте 12–13 лет уже способны совершать серьёзные преступления, но из-за действующего законодательства легко уходят от наказания.

В ходе своего выступления на Международном юридическом форуме в Петербурге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за снижение возраста уголовной ответственности. Глава ведомства заявил, что, по его мнению, привлекать к ответственности за тяжкие преступления следует с 12 лет. Он отметил, что это предложение уже неоднократно озвучивалось ранее, но не было поддержано.

В качестве примера Александр Бастрыкин привёл законодательство Англии, где уголовная ответственность за тяжкие деяния наступает с 10 лет. Он также напомнил, что в России ранее удалось добиться консенсуса о начале ответственности с 14 лет.

Свою позицию руководитель СКР аргументировал тем, что современные дети "растут гораздо быстрее, чем мы в наше время". Он подчеркнул, что подростки в возрасте 12–13 лет уже способны совершать серьёзные преступления, но из-за действующего законодательства легко уходят от наказания.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком