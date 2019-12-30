Эксперты прокомментировали результаты рейтинга депутатов Госдумы

Как оказалось, многие депутаты используют социальные сети, однако не для общения с избирателями.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" после опубликования результатов рейтинга "Коэффициента полезности депутатов" обратили внимание на поведение политиков в социальных сетях.

Согласно информации рейтинга, в социальных сетях присутствуют 643 страницы депутатов. Лидирующую позицию занял Facebook — 221 человек, на втором месте расположилась "ВКонтакте", а затем — Instagram и Twitter.

Эксперты отметили, что на вопрос, как можно попасть к депутату на прием, ответили только 52 человека из 643.

"Как в капле отражается океан, так в простейшем эксперименте выявилась проблема: российские политики уже поняли необходимость присутствия в соцсетях, но не для общения с избирателями, а для освещения своей деятельности", — подвели итог специалисты.

Коэффициент полезности депутатов Госдумы составляется с 2017 года. В основу легли четыре параметра — народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг и экспертный рейтинг.

Фото: pixabay.com