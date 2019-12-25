Среднероссийские показатели по заражению превышены в пяти регионах.

Татьяна Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю. Такими сведениями вице-премьер России поделилась на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. По итогам 46-ой недели пандемии в текущем году, распространение ковида сократилось до 175,6 на каждые сто тысяч населения. Больше всего инфицированных в столичном регионе, Петербурге, Подмосковье. несколько субъектов РФ имеют статистику выше среднероссийской. Речь идет об Амурской области, Хабаровском крае, Новгородской и Томской областях, Крыме.

Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%. Татьяна Голикова, вице-премьер России

При этом эксперт напомнила коллегам о том, что число проблемных регионов с повышенным уровнем заражения коронавирусной инфекцией сократилось по стране. Ао результатам 45 недели их было 33, по итогам 44 - 61, а в пиковые значения 43 недели - 78.

Голикова: более 2% переболевших ковидом умирают в течение полугода после выздоровления.

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