Голикова: более 2% переболевших ковидом умирают в течение полугода после выздоровления

Вице-премьер РФ раскрыла категорию граждан, которые чаще всего погибают от ковида.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что более 2% переболевших ковидом умирают в течение полугода после выздоровления. Такой информацией чиновница поделилась на правительственном совещании с президентом Владимиром Путиным. Спикер добавила, что снижения по показателю летальных исходов не фиксируется по стране, статистические данные по-прежнему принимают драматические обороты.

Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 4,4%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что каждый день по России погибает порядка 1 200 человек из-за заражения ковидом. По информации специалиста, большая часть жертв - пожилые люди старше 60 лет. Как правило, значительная часть пациентов имела хронические заболевания и состояла на диспансерном учете. Подавляющее большинство граждан пренебрегли прививкой для профилактики ковида.

В Петербурге 2,1 млн человек завершили цикл вакцинации.

Фото и видео:

