В Петербурге 2,1 млн человек завершили цикл вакцинации

В городе осталось 763 469 доз вакцины.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 ноября. Согласно документу, чуть более 2,1 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

За прошедшие сутки первично привились 9 017 человек, вторично вакцинировались 8 515 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 997 840 человек (без учета "Спутника Лайт"), а 2 108 890 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета. Петербург вошел в список городов России, в которых коллективный иммунитет превысил 60%. Наибольшее число привитых от коронавируса горожан отметили в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах. На первом месте расположился Приморский район.

Фото: pexel.com