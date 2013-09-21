В 11 российских субъектах показатель превысил 60%.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета. Слова аппарата чиновницы приводятся оперативный штабом по борьбе с распространением ковида. Установлено, что уровень сформировавшегося коллективного иммунитета достигает отметки в 60% в 11 субъектах РФ.

Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Петербург, Севастополь, Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и НАО. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт добавила, что полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в стране проведен медиками 58,7 млн раз. Первым компонентом вакцины от ковида привились 66 400 393 пациента.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета в России на 12 ноября был 49%.

Голикова заявила, что программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года.

Фото: Правительство России

