Голикова заявила, что программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года

Вице-премьер РФ рассказала о финансировании программы.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что национальную программу по генетическим научно-техническим исследованиям продлят до 2030 года. Об этом чиновница сообщила коллегам на заседании правительственного совещания по развитию генетических технологий при участии президента Владимира Путина.

В 2020 году утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план. Общий бюджет, пока до 2027 года, не продленный еще пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В настоящее время в реализации программы по стране принимают участие свыше сотни научных организаций и вузов. Программа развития в генетической сфере была утверждена кабинетом министров в 2019 году. Голикова уточнила, что из 127 млн рублей около 111,5 млн пойдут из федерального бюджета.

Голикова: разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах.

Фото и видео: kremlin.ru

