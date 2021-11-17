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Голикова: разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах

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Вице-премьер РФ рассказал о новых технологиях в области генетических исследований.

В России разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах. Об этом президенту Владимиру путину на правительственном совещании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По словам спикера, это нововведение позволит медикам получать данные о предрасположенности к онкологическим заболеваниям, а также предсказать чувствительность опухоли к химиопрепаратам. Разработкой системы занимались представители Центра генетических технологий.

Ими разработан диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность нашего генома. Сейчас завершаются клинические испытания, технологию ждут.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила коллегам о том, что за счет диагностики специалисты смогут улучшить лечение раковых пациентов (заболевания поджелудочной железы, яичников, молочной железы). По РФ около 2,4 тысячи человек нуждаются в соответствующей медицинской помощи.

Путин: нужно законодательство, регламентирующее использование генетических данных.

Фото и видео: kremlin.ru
 

Теги: генетика, гены, диагностика, мутации, татьяна голикова
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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