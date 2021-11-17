Путин: нужно законодательство, регламентирующее использование генетических данных

В РФ определят границы использования генетических технологий.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что стране нужно законодательство и механизмы, регламентирующие использование генетических данных граждан, а также семей. Такую позицию спикер высказал в рамках заседания по развитию генетических технологий в РФ.

Важнейшая тема - это генетическая информация. В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. Владимир Путин, президент РФ

По мнению главы государства, законы в области генетики должны помогать научным открытиям, исследованиям, инновационным технологиям в медицине, ветеринарии, селекции. При этом политик призвал сформировать четкие пределы допустимого использования человеческого вмешательства. При этом этические нормы должны быть приняты населением, бизнес-индустрией и научным сообществом.

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Фото и видео: kremlin.ru

