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В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов
Сегодня, 11:40
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В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов

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Андрей Клишас рассказал об инициативе.

В профильном комитете Госдумы по вопросам государственного строительства и законодательства одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В документе говорится о праве кабинета министров устанавливать требования к устройствам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также правительство сможет регулировать порядок обработки цифровых материалов и передачу их в надзорные органы.

Нарушения предлагается закрепить в статье 24.5 КоАП в качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

пояснительная записка

Напомним, что законопроект депутаты нижней палаты парламента будут рассматривать в первом чтении во время пленарного заседания. Клишас, являющийся одним из соавторов проекта, объяснил, что поправки дадут возможность автомобилистам упрощенно обжаловать выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы.

Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета.

Фото: Piter.tv
 

Теги: андрей клишас, водители, гибдд, госдума, законопроект, кабмин, пдд, штраф
Категории: Автомобильные новости, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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