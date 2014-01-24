В Госдуме одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов

Андрей Клишас рассказал об инициативе.

В профильном комитете Госдумы по вопросам государственного строительства и законодательства одобрили проект, облегчающий для водителей обжалование штрафов. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В документе говорится о праве кабинета министров устанавливать требования к устройствам фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также правительство сможет регулировать порядок обработки цифровых материалов и передачу их в надзорные органы.

Нарушения предлагается закрепить в статье 24.5 КоАП в качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. пояснительная записка

Напомним, что законопроект депутаты нижней палаты парламента будут рассматривать в первом чтении во время пленарного заседания. Клишас, являющийся одним из соавторов проекта, объяснил, что поправки дадут возможность автомобилистам упрощенно обжаловать выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы.

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Фото: Piter.tv

