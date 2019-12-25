Путин утвердил изменения в составе президиума Госсовета

Согласно распоряжению президента, десять человек покинули состав структуры

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Комиссию Госсовета по молодежной политике возглавил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он сменил в должности председателя Дмитрия Миронова – помощника главы государства.

Также, согласно документу, подписанного Путиным, десять человек покинули состав президиума.

Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В. из распоряжения президента РФ

В документе уточняется, что он вступает в силу 15 ноября.

Ранее в Госдуме заявили, что переболевшие COVID-19 без симптомов получат QR-коды.

Фото: kremlin.ru, publication.pravo.gov.ru