В Госдуме заявили, что переболевшие COVID-19 без симптомов получат QR-коды

Отмечается, что сейчас в законопроектах не указывается о каком-либо необходимом уровне антител для получения QR-кодов.

Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код в том случае, если этот диагноз подтвердится. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, данная категория жителей страны не будет ограничена в связи с нормами соответствующих законопроектов.

У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет – они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат. Дмитрий Хубезов, председатель комитета ГД по охране здоровья

Он подчеркнул, на данный момент в законопроектах не указывается о каком-либо необходимом уровне антител для получения QR-кодов.

Напомним, 12 ноября российское правительство внесло в Государственную думу проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Авторы предлагают ввести эти нормы до июня следующего года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой. Он счел данную меру безальтернативной в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ заявил о сокращении числа коронавирусных коек в стране.

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