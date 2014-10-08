Глава Минздрава РФ заявил о сокращении числа коронавирусных коек в стране

Мурашко отметил, что в России, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не перестают полноценно оказывать и плановую помощь.

За неделю шесть тысяч коронавирусных коек перепрофилировали в обычные. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что в России, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не перестают полноценно оказывать и плановую помощь.

Последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Также Мурашко рассказал, что более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за COVID-19