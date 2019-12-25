Четыре района Петербурга стали лидерами по числу привитых от COVID-19

На первом месте расположился Приморский район.

Наибольшее число привитых от коронавируса горожан отметили в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах. На первом месте расположился Приморский район, в котором первым компонентом вакцины привито более 240 тысяч человек. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

По данным на 15 ноября, в Петербурге первично привились 1 902 499 человек, вторично вакцинировались от коронавируса 2 021 726. Ранее ученые рассказали, что в Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.

Однако власти Петербурга не исключают нового подъема заболеваемости COVID-19. Поэтому глава города Александр Беглов призвал петербуржцев как можно скорее вакцинироваться от коронавируса.

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