Эпидемиологическая ситуация в городе остается по-прежнему непростой.

Власти Петербурга не исключают нового подъема заболеваемости COVID-19. Об этом 15 ноября в эфире "Радио России" заявил глава города Александр Беглов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе остается по-прежнему непростой. В настоящее время Роспотребнадзор регистрирует около 3 тысяч заболевших в сутки. Так, за минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 3 144 жителей.

Беглов призвал петербуржцев как можно скорее вакцинироваться от коронавируса. Ранее ученые рассказали, что в Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.

Тем временем в Петербурге продолжают ужесточать коронавирусные ограничения. С 15 ноября вступают в силу новые коронавирусные ограничения. С этого дня в городе без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе нельзя будет попасть в фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения. Эти же требования распространяются на церемонии бракосочетания и спортивные мероприятия. QR-код потребуют при входе в театры, цирки, кинотеатры, музеи и выставки. С 1 декабря коронавирусные меры вновь ужесточат.

Фото: Piter.TV