В Петербурге положительный тест на коронавирус получили более 3,1 тыс. жителей

В Москве болезнь нашли у 3,7 тыс. человек.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 3 144 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 14 ноября.

На первом месте по числу заболевших остается столица. Здесь инфекцию нашли у 3,7 тыс. человек. Вторую позицию в печальной статистике занимает город на Неве. В тройку входит и Подмосковье, где коронавирус выявили у почти у 3 тыс. людей.

В стране заболели более 38,8 тыс. жителей. Еще 1219 зараженных ковидом скончались. Победить вирус смогли 29 тыс. россиян.

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Фото: Piter.tv