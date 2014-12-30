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В Петербурге положительный тест на коронавирус получили более 3,1 тыс. жителей
Сегодня, 16:10
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В Петербурге положительный тест на коронавирус получили более 3,1 тыс. жителей

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В Москве болезнь нашли у 3,7 тыс. человек.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 3 144 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 14 ноября.

На первом месте по числу заболевших остается столица. Здесь инфекцию нашли у 3,7 тыс. человек. Вторую позицию в печальной статистике занимает город на Неве. В тройку входит и Подмосковье, где коронавирус выявили у почти у 3 тыс. людей.

В стране заболели более 38,8 тыс. жителей. Еще 1219 зараженных ковидом скончались. Победить вирус смогли 29 тыс. россиян.

Ранее на Piter.tv: в Смольном объяснили, почему в театры и музеи теперь не пропустят по ПЦР-тесту.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб, число зараженных
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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