Доходы бюджета Выборгского района превысили 9,6 млрд рублей

Казна Выборгского района пополнится еще на 481,2 млн рублей.

Доходную часть бюджета Выборгского района Ленинградской области на 2025 год увеличили на 481,2 млн рублей. После корректировки объем районной казны превысил 9,6 млрд рублей. Изменения обсудили на очередном заседании Совета депутатов, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Председатель районного комитета финансов Константин Паничев пояснил, что прогнозные показатели бюджета корректируют с учетом фактических и ожидаемых поступлений.

Заседание открыл глава района Дмитрий Никулин. Он отметил работу коллег в период губернаторских выборов и их активную гражданскую позицию. Глава районной администрации Валерий Савинов также подчеркнул значимость взаимодействия жителей и органов власти для развития территории.

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Фото: Piter.TV