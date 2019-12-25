Дрозденко объяснил, как Ленобласть будет распоряжаться региональным имуществом

Ленобласть продала 34 заброшенных объекта по механизму приватизации.

Власти Ленинградской области обсудили способы повысить эффективность использования регионального имущества. На аппаратном совещании 27 октября губернатор Александр Дрозденко заявил, что при распоряжении объектами важно учитывать их назначение и потенциальную пользу для жителей.

По словам главы региона, здания, необходимые людям, следует ремонтировать и возвращать в эксплуатацию. Объекты социального назначения предлагается передавать в пользование некоммерческим организациям и малому бизнесу. Такая мера имущественной поддержки особенно актуальна для отдаленных районов, где ограничен выбор подходящих помещений.

Если недвижимость представляет интерес для предпринимателей, ее планируют выставлять на аукцион. При этом власти считают нецелесообразным расходовать бюджетные средства на реконструкцию объектов, восстановление которых может взять на себя инвестор.

Дрозденко напомнил, что в прошлом году в регионе начали применять механизм приватизации заброшенных объектов, сохранивших инвестиционную привлекательность, по минимально допустимой цене. Таким способом удалось реализовать 34 объекта.

Отдельно губернатор подчеркнул необходимость учитывать особенности разных отраслей. Водопроводные сети регион принимает на баланс области, формируя имущественную базу "Леноблводоканала". Такую инфраструктуру власти считают стратегически важной.

Сельскохозяйственные объекты, включая свинарники и коровники, напротив, предлагается приватизировать, чтобы они вновь использовались по назначению и развивались.

Фото: MAX/Александр Дрозденко