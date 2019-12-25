Глава "Читай-города" рассказал о закрытии книжных в нефтяных городах

Александр Брычкин объяснил, что в ряде городов не хватает читающей аудитории.

Крупнейшая на российской территории розничная книжная сеть "Читай-город" (совместно с "Буквоедом" насчитывает свыше 640 магазинов) постепенно закрывает свои точки продаж в небольших нефтяных городах страны. Соответствующее заявление в интервью изданию "РБК" сделал глава компании Александр Брычкин. Бизнесмен пояснил прессе, что интерес у местного населения к шоппингу в таких населенных пунктах, в целом, существенно снижается. Он добавил, что "трафика банально не хватает". При этом предприниматель уточнил, что сеть готова расширяться во всех регионах России, но в отдельных случаях приходится принимать решение об уходе, так как там "не хватает читателей". При эт ом книжная сеть не ведет переговоров о своем решении с администрациями таких городов.

Расходы на запуск в новом формате у нас достаточно большие. Мы инвестируем до 100 тыс. руб. за каждый квадратный метр нового магазина. И если нам не хватает покупателей, чтобы эти инвестиции окупить, то тут уже вопрос целесообразности такого бизнеса. Александр Брычкин, глава "Читай-города"

Пересмотреть горизонты окупаемости торговая сеть "Читай-город" сможет при снижении ключевой ставки. Эксперт пояснил, что для этого она должна стать "существенно ниже десяти процентов". В этом случае больше торговых точек попадает в целевую модель по окупаемости.

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