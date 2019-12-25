Пушкин, Достоевский и "Маленький принц" вошли в число книжных фаворитов Петербурга

В книжных магазинах Петербурга зафиксировали рост спроса на прозу.

В Петербурге выросли продажи художественной литературы. По итогам января–сентября 2026 года в "Доме книги" показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на прозу также отметили в "Подписных изданиях" и сети "Буквоед".

В "Доме книги" за первые девять месяцев года продажи детской литературы выросли на 12%, а книг по истории — на 30%. Среди наиболее востребованных отечественных авторов оказались Александр Пушкин и Фёдор Достоевский. Из зарубежных произведений популярностью пользовался "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

В "Подписных изданиях" продажи художественных книг увеличились на 15%. Покупатели чаще выбирали русскую классику, в том числе переиздания с новым оформлением. Спрос на современную российскую прозу вырос на 19% год к году.

В "Буквоеде" конкретные показатели динамики не раскрыли, однако подтвердили интерес к классической и современной российской и зарубежной литературе. В январе–октябре среди популярных книг оказались произведения "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры и "В начале было Слово — в конце будет Цифра" Маргариты Симоньян. В число востребованных авторов также вошли Настасья Реньжина, Влад Райбер, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Ангелина и Вероника Шэн.

При этом российский книжный рынок в целом демонстрирует снижение. По данным Ассоциации книгораспространителей, за девять месяцев 2026 года оборот книжной розницы в денежном выражении сократился на 2,8%, а количество проданных экземпляров — на 14,9%. Средняя стоимость книги достигла 656,2 рубля, увеличившись на 17,3%.

Художественная литература стала единственным сегментом, в котором продажи в денежном выражении выросли. По стране показатель увеличился на 3,3%, хотя количество проданных экземпляров снизилось на 6,7%. Это падение оказалось менее значительным, чем в книжной рознице в целом.

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Фото: Magnific