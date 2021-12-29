В Петербург поступит 3 тыс. доз детской вакцины 23 января

По словам Лисовца, пока вакцинация будет производиться в детских поликлиниках.

В Петербург 23 января, в воскресенье, поступят первые 3 тыс. доз вакцины "Спутник М", которая предназначается для детей. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, пока вакцинация будет производиться в детских поликлиниках. Когда в школах будут оборудованы соответствующие кабинеты (если будет такая возможность), можно будет организовать вакцинацию и в школах, но точно не сейчас.

Напомним, что препарат "Спутник М" будет применяться для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Двухкомпонентная вакцина вводится с интервалом в 21 день. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи, которые создали первую вакцину от коронавируса "Спутник V". Подростковая вакцина — это его версия, разбавленная в 5 раз.

Ранее стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родители перед процедурой должны заполнить анкету информированного согласия.

Фото: Piter.tv

