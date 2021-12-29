В детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации подростков

Вакцинация подростков будет добровольной.

В понедельник, 17 января, стало известно, что в детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации несовершеннолетних. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

По словам Беглова, в детских поликлиниках оборудованы специальные кабинеты для вакцинации подростков. Они будут готовы начать ее, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков. Вакцинация подростков будет добровольной.

Градоначальник добавил, что в городе продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации взрослого населения, работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных пунктов.

Напомним, что в Петербурге начинают готовить новые ограничения меры, которые могут ввести, если эпидемиологическая ситуация в связи с "омикрон"-штаммом ухудшится.

Ранее за сутки в ковидные стационары поступили 260 петербуржцев. В настоящее время в больницах находятся 5 628 человек.

Фото: Piter.tv