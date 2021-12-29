В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за "омикрон"-штамма

В городе также усиленно подготавливают больницы к резкому наплыву пациентов.

В Петербурге начинают готовить новые ограничения меры, которые могут ввести, если эпидемиологическая ситуация в связи с "омикрон"-штаммом ухудшится. Об этом в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.

Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, в городе усиленно подготавливают больницы к резкому наплыву пациентов: готовят сотрудников, создают дополненные бригады скорой помощи и не только.

И на то есть причина, поскольку в Петербурге зафиксировали новый антирекорд с начала года. За сутки ковидом заболели 4 132 человека, выздоровели 625 человек и 65 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV