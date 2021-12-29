За сутки коронавирусом заболели более 4 тысяч петербуржцев

За сутки ковидом заболели 4 132 человека.

В Петербурге зафиксировали новый антирекорд с начала года. Суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 4000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 4 132 человека, выздоровели 625 человек и 65 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 884 638 человек, победили вирус 824 187 человек и 29 062 человека скончались из-за коронавируса.

По словам губернатора Александра Беглова, после новогодних праздников в городе значительно выросла заболеваемость COVID-19. Причиной стал новый штамм "омикрон". В связи с этим в городе создадут дополнительные бригады скорой помощи. Кадровый резерв будет пополнен за счет студентов-медиков.

В конце ноября прошлого года эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о появлении нового штамма коронавируса B.1.529. Загадочный "омикрон" из Южной Африки распространяется с невероятной скоростью. Штамм включили в группу опасных вариантов вируса. Он содержит 32 мутации, повышающие заразность и устойчивость. Ранее Piter.TV подробно рассказал о новом штамме коронавируса.

Фото: Piter.TV