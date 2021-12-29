В Петербурге из-за нового штамма выросла заболеваемость коронавирусом

В последние дни количество новых случаев возросло на 25%.

В Петербурге прошло заседание Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, после новогодних праздников в городе значительно выросла заболеваемость COVID-19. Причиной стал новый штамм омикрон. Эту информацию также подтвердил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев у себя на странице "ВКонтакте". Он заявил, что в последние дни количество новых случаев заболевания возросло на 25%.

В связи с этим в Северной столице создадут дополнительные бригады скорой помощи. Кадровый резерв будет пополнен за счет студентов-медиков.

Ранее мы рассказывали, как менялась коронавирусная статистика в декабре 2021 года и на январских выходных.

Фото: Piter.TV