За сутки в ковидные стационары поступили 260 петербуржцев

В настоящее время в больницах находятся 5 628 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 17 января. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 260 человек, а выписали 117 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 628 человек (свободно 50% инфекционных коек): 608 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 358 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 171 человек, в "Заре" – 394 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 15 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 25 656 человек.

Тем временем в Петербурге зафиксировали новый антирекорд с начала года. Суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 4000 человек. За сутки ковидом заболели 4 132 человека, выздоровели 625 человек и 65 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV