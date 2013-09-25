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Вакцину от ковида для детей старше 12 лет зарегистрируют в России 24 ноября

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Минздрав одобрит препарат для профилактики ковида для подростков "Спутник М".

Препарат для профилактики коронавируса для подростков будет зарегистрирован Минздравом России 24 ноября. Об этом на правительственном совещании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. По сведениям чиновницы, вакцина против коронавирусной инфекции начнет поступать в гражданский оборот ближе к концу текущего года.

"Гам-Ковид-Вак М" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Я думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря.

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Напомним, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет начались в Москве еще 5 июня. Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о завершении тестирования препарата и подаче документов на одобрение в профильное ведомство России. Он напомнил, что концентрация вакцины в пять раз снижена для данной возрастной категории. Для школьников младшего возраста - в 10 раз.

Голикова: после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: минздрав, подростки, спутник м, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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