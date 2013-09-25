Вакцину от ковида для детей старше 12 лет зарегистрируют в России 24 ноября

Минздрав одобрит препарат для профилактики ковида для подростков "Спутник М".

Препарат для профилактики коронавируса для подростков будет зарегистрирован Минздравом России 24 ноября. Об этом на правительственном совещании рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Разработкой препарата занимались специалисты НИЦ имени Гамалеи. По сведениям чиновницы, вакцина против коронавирусной инфекции начнет поступать в гражданский оборот ближе к концу текущего года.

"Гам-Ковид-Вак М" для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Я думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Напомним, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет начались в Москве еще 5 июня. Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о завершении тестирования препарата и подаче документов на одобрение в профильное ведомство России. Он напомнил, что концентрация вакцины в пять раз снижена для данной возрастной категории. Для школьников младшего возраста - в 10 раз.

Голикова: после перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год.

Фото и видео: kremlin.ru