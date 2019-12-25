Эксперты объяснили, как это поможет Минздраву РФ.

Иностранный бизнес попросил Москву давать QR-коды привитым от коронавируса за рубежом. Такое заявление в интервью "Известиям" сделал президент AmCham (Американской торговой палаты) Алексис Родзянко и генеральный директор АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) Тадзио Шиллинг. Они направили официальную просьбу правительству российской столицы.

Наша ассоциация обратилась с просьбой рассмотреть наши предложения, связанные с упрощением процедуры получения QR-кода для иностранных специалистов и российских граждан, привитых за пределами РФ препаратами, признанными ВОЗ, или российскими вакцинами, поставляемыми на зарубежные рынки. Тадзио Шиллинг, глава АЕБ

Эксперт объяснил, что отсутствие единой единой мировой системы сертификации вакцинации от коронавируса вызывает сложности при осуществлении международной деятельности, связанной с предпринимательством и работой в деловой сфере. Иностранцы предложили подтверждать стойкий иммунитет у специалистов за счет медицинской справки о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю. Это разгрузит систему здравоохранения по количеству ПЦР-тестов и диагностике.

Глава AmCham оценил падение ВВП России и США.

Фото: Piter.tv