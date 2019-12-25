Алексис Родзянко дал прогноз по падению экономических показателей в двух государствах.

Глава AmCham оценил падение ВВП России и США. По словам эксперта, российские и американские экономики лучше других государств переносят кризисные явления, свойственные странам из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил руководитель Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Он уточнил, что падение показателей в РФ и США ожидаемо составит порядка четырех процентов, хотя ранее прогнозы говорили о падении на шесть-восемь-десять процентов.

В России, похоже, как и в США, идет восстановление. Предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4% Алексис Родзянко, глава AmCham

Иностранец добавил, что Вашингтон показывает похожие цифры. Падение ВВП в стране ожидаемо составит три или четыре процента. Эксперт объяснил, что американская палата часто обсуждает ситуацию, возникшую из-за новых условий, с российскими коллегами.

Крупные многонациональные компании ведут себя очень осторожно, предпочитая работать удаленно в тех случаях, когда это допустимо Алексис Родзянко, глава AmCham

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