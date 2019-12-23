Глава Американской торговой палаты в России заявил, что санкции не остановят "Северный поток-2"

Он объяснил, что штрафами окажутся недовольны союзники США.

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России заявил, что санкции не остановят "Северный поток-2". Алексис Родзянко считает, что как и "Турецкий поток", он будет реализован. Он напомнил, что все трубы "Турецкого потока" уже лежат, поэтому закон не может повлиять на проект. А над "Северный потоком-2" продолжают работать российские, немецкие, австрийские и французские предприятия. Об этом со ссылкой на спикера рассказали "РИА Новости".

Однако закон был необходим ради обеспечения энергетической безопасности. США пришлось включить экономические ограничения в военный бюджет страны. Такое решение стало "чисто академическим выражением недовольства". Какие-либо штрафы если и будут, то они станут очень непопулярны среди сторонников Америки.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Берлине уверены в завершении строительства Nord Stream 2.

Видео: YouTube/DW News